Politica
Sorin Grindeanu, pregătit să își dea demisia de la Camera Deputaților. Coaliția de guvernare, pe un butoi cu pulbereS
22 apr. 2026, 08:21
Sorin Grindeanu
Scris de Realitatea de Vrancea
Sursă: realitatea.net
Preșdintele PSD, Sorin Grindeanu, este pregătit să își depună demisia și de la șefia Camerei Deputaților. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, care a subliniat că acesta este scenariul luat în calcul în cazul în care PSD iese de la guvernare.
Potrivit edilului, dacă premierul Ilie Bolojan va refuza să își dea demisia, social-democraţii vor renunţa la toate funcţiile pe care le-au obţinut în baza protocolului Coaliţiei, inclusiv la cea de preşedinte al Camerei Deputaţilor, deţinută de Sorin Grindeanu.
Știre în curs de actualizare.
