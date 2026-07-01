Salariul minim brut crește la 4.325 de lei începând de miercuri, 1 iulie. Ce se schimbă pentru angajați și angajatori

Începând de miercuri, 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se majorează de la 4.050 de lei la 4.325 de lei lunar, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 146/2026, publicată în Monitorul Oficial în luna martie. Este vorba despre o creștere de 6,8%, respectiv 275 de lei în valoare brută.
Ce prevede actul normativ
Potrivit HG nr. 146/2026 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 196 din 13 martie 2026, începând cu 1 iulie 2026 salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se majorează de la 4.050 lei la 4.325 lei. Suma se stabilește fără a include sporuri și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 166,667 ore pe lună, ceea ce înseamnă un tarif orar de 25,949 lei.
Pentru comparație, nivelul aplicat de la 1 ianuarie 2025 a fost de 4.050 de lei lunar, pentru un program mediu de 165,334 ore pe lună, adică 24,496 lei/oră.
Cât înseamnă în bani în mână
În valoare netă, noul salariu minim ajunge la 2.699 de lei, calculat cu aplicarea deducerii de 200 de lei netaxabile. Practic, majorarea pe salariul net este de 125 de lei față de nivelul anterior, care se situa la aproximativ 2.574 de lei.
Pentru angajatori, costul total al unui salariat plătit la nivelul minim crește la aproximativ 4.422 de lei lunar, sumă care include și contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM), potrivit calculelor publicate de specialiști în legislația muncii.
Câți angajați sunt afectați
Conform datelor Ministerului Muncii, în luna martie 2026 beneficiau de salariul de bază minim brut garantat în plată 831.382 de salariați. Reprezentanții Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale estimează însă că, per total, de majorare vor beneficia 1.759.027 de salariați — cifră care include și persoanele al căror salariu se raportează direct la nivelul minim pe economie, chiar dacă nu sunt plătite strict la acest prag.
Se elimină salariul minim distinct din agricultură și industria alimentară
Guvernul a adoptat, pe 16 aprilie 2026, o ordonanță de urgență prin care corelează salariul minim din sectorul agricol și industria alimentară cu nivelul general al salariului minim brut pe țară. Astfel, de la 1 iulie se abrogă articolul care reglementa până acum un nivel distinct pentru aceste sectoare, stabilit anterior la 4.050 de lei — același nivel cu vechiul salariu minim general.
Potrivit unui comunicat al Guvernului, măsura este necesară pentru a evita apariția unor discrepanțe salariale între sectoare, în condițiile în care, fără această corelare, salariul minim din agricultură și industria alimentară ar fi rămas sub noul prag general de 4.325 de lei.
Salariul minim din sectorul construcțiilor rămâne, pentru moment, neschimbat, la 4.582 de lei brut, nivel stabilit distinct prin OUG 156/2024.
Ce trebuie să facă angajatorii
Toți angajatorii care au în prezent contracte individuale de muncă cu salariul de bază sub noul prag de 4.325 de lei brut sunt obligați să opereze modificările corespunzătoare începând cu 1 iulie 2026, prin acte adiționale, urmând să raporteze schimbările în Revisal în termenul legal stabilit pentru astfel de modificări.