Zelenski, mesaj dur pentru Vučić la Belgrad: „Ucraina nu are timp pentru scepticism”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 aug. 2026, 16:39

Volodimir Zelenski i-a transmis un mesaj ferm președintelui sârb Aleksandar Vučić, în timpul primei sale vizite oficiale la Belgrad. Liderul ucrainean a declarat că înțelege scepticismul Serbiei în privința aderării la Uniunea Europeană, însă a subliniat că Ucraina nu își permite să aștepte.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre volodimir zelenskiucrainaserbia