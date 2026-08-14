Economie· 1 min citire

Veşti bune pentru şoferii care au maşini diesel

Mașini diesel

Mașini diesel

Scris deStoica Marian
Publicat14 aug. 2026, 08:39
Sursărealitatea.net

Motorina se ieftineşte de duminică, după ce Ministerul Finanţelor a decis să reducă acciza cu 20%, timp de două săptămâni.

Măsura aduce o scădere de aproximativ 68 de bani pe litru, ceea ce înseamnă că şoferii vor plăti cu 34 de lei mai puţin pentru un plin de cincizeci de litri.

Intervenţia statului vine după ce preţurile la pompă au crescut în ultima vreme cu peste 23 de procente, iar cotaţiile internaţionale pentru motorină au urcat cu mai mult de 34 la sută. De această reducere vor beneficia masiv transportatorii şi fermierii, care vor economisi mii de lei la costurile de alimentare.

Autorităţile promit că vor analiza piaţa din două în două săptămâni şi vor ajusta acciza în funcţie de evoluţia preţurilor.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

motorinaieftinirecarburantimasurieconomieguvern

Urmărește știrile Realitatea de Vrancea și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe