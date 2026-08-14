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Economie· 2 min citire
Reacția lui Ilie Bolojan după ce o dronă s-a prăbușit în Tulcea: ”Ne putem aștepta ca resturi de drone să devieze spre România”
FOTO: Arhivă
Publicat14 aug. 2026, 13:54
SursăRealitatea.Net
Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a reacționat vineri, după ce o dronă s-a prăbușit în nordul județului Tulcea. Acesta a calificat drept „regretabile” astfel de incidente și a subliniat că forțele militare fac tot ceea ce ține de ele pentru a combate vehiculele aeriene fără pilot.
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