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Ungaria va scufunda două barje în Dunăre pentru a menţine în funcţiune centrala nucleară Paks
Dunăre
Publicat15 aug. 2026, 13:38
Sursărealitatea.net
Autorităţile ungare vor scufunda controlat două barje în Dunăre pentru a ridica nivelul apei în apropierea centralei nucleare Paks şi a evita oprirea uneia dintre cele două turbine care mai funcţionează, în contextul secetei istorice şi al nivelului extrem de scăzut al fluviului, potrivit Reuters.
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