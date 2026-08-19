Economie· 1 min citire

Raport: investițiile străine s-au prăbușit în guvernarea Bolojan

PSD

PSD

Scris de Daniel Onescu Publicat: 19 aug. 2026, 07:42

Raport sumbru de la Banca Națională a României! Investițiile străine directe s-au prăbușit sub guvernarea Bolojan, iar datele arată că în primele șase luni din an investițiile au ajuns la 669 de milioane de euro.

Cifrele dezastrului guvernării Bolojan. Investițiile scad

În comparație, în aceeași perioadă a anului 2025, investițiile străine directe au fost de 3,7 miliarde de euro, de șase ori mai mari față de cele înregistrate acum.

Economia continuă să scadă, iar țara noastră este în recesiune tehnică.

Economiștii spun că recesiunea s-ar putea transforma într-o criză economică și estimează, iar analiștii avertizează că producția industrială este și ea în scădere.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

raport PSDamanare investitiiagentie investitii straine

Urmărește știrile Realitatea de Vrancea și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe