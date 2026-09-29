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Economie· 1 min citire
Procesul privind un cămin de vârstnici complică ultimul lot al A7 spre Pașcani
FOTO: Arhivă
Un litigiu legat de un imobil aflat în apropierea traseului autostrăzii adaugă o nouă problemă proiectului rutier care ar trebui finalizat anul viitor.
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