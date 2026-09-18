Economie· 1 min citire

Casa de Pensii contestă raportul Curții de Conturi: „Nu există 2,2 milioane de pensii recalculate greșit”

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 18 sept. 2026, 12:16

Cifra ar fi doar o estimare obținută prin extrapolare pe eșantioane, nu o verificare individuală.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a reacționat vineri la raportul Curții de Conturi privind pensiile recalculate greșit. Instituția susține că cifra de aproximativ 2,2 milioane de pensii nu rezultă din verificări individuale, ci din extrapolarea unor constatări făcute pe eșantioane de dosare.

Auditorii au selectat eșantioane din bazele de date ale CNPP, au efectuat verificări detaliate și au folosit rezultatele pentru estimări statistice. „O valoare estimată prin extrapolare statistică nu înseamnă că toate dosarele la care aceasta se referă au fost verificate individual și constatate ca fiind calculate greșit”, a subliniat CNPP.

Verificări individuale, singura metodă corectă

Potrivit Casei de Pensii, existența și valoarea eventualelor diferențe pot fi stabilite doar prin analiza dosarului fiecărui beneficiar. Situațiile punctuale identificate vor fi verificate, iar unde se confirmă erori se vor aplica măsurile legale: recuperarea sumelor plătite necuvenit sau acordarea diferențelor cuvenite.

Președintele CNPP, Nicolae Giugea, a cerut „date concrete, nu probabilități și extrapolări”. Raportul Curții de Conturi menționează și cazuri de plăți către persoane decedate sau pensii de urmaș acordate necorespunzător. CNPP a lăudat totodată efortul angajaților care au gestionat un volum excepțional de muncă în procesul de recalculare.

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