Politica· 1 min citire

Cu ce echipă ține Siegfried Mureșan. Premierul desemnat de Nicușor Dan este fanul unei formații de tradiție

Siegfried Muresan

Siegfried Muresan

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 sept. 2026, 19:32

Siegfried Mureșan, desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier, este fan al Corvinului Hunedoara, echipa din orașul în care s-a născut.

Europarlamentarul liberal a publicat în trecut imagini de la meciurile formației hunedorene și și-a arătat public susținerea pentru club.

Mureșan, fan al Corvinului Hunedoara

Născut la Hunedoara, Siegfried Mureșan a rămas apropiat de echipa reprezentativă pentru orașul său natal. Pe pagina sa de Instagram au apărut mai multe fotografii de la meciurile Corvinului.

Una dintre cele mai importante apariții a fost la finala Cupei României din 2024, când Mureșan a mers la partidă împreună cu tatăl său. Cu acea ocazie, actualul premier desemnat a transmis și un mesaj simplu de susținere pentru formația hunedoreană: „Hai, Corvinul Hunedoara!”.

Nu este singurul sport pe care îl urmărește

Siegfried Mureșan este pasionat și de tenis. El a povestit că practică acest sport în timpul liber și urmărește turneele importante atunci când programul îi permite. Mureșan este fan al lui Rafael Nadal, pe care îl indică drept jucătorul său preferat.

În ceea ce privește fotbalul, însă, legătura cu Corvinul Hunedoara este cea mai clară: echipa din orașul natal este formația pe care premierul desemnat a susținut-o public.

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