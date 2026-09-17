Banii pentru Sănătate, aduși mai devreme. Ministerul Finanțelor mută 2,058 miliarde de lei pentru plăți urgente

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 sept. 2026, 17:06

Ministerul Finanțelor a aprobat mutarea în trimestrul al III-lea a 2,058 miliarde de lei prevăzuți inițial pentru trimestrul al IV-lea, pentru ca sistemul de sănătate să poată achita mai repede obligațiile ajunse la plată.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre alexandru nazarefinantesanatate