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Economie· 1 min citire
Generația care nu mai pleacă de acasă: Când părăsesc tinerii români cuibul părintesc?
Foto: Arhiva
Datele Eurostat arată că România se află peste media europeană în ceea ce privește vârsta la care tinerii aleg să locuiască pe cont propriu, fenomen influențat de ocuparea forței de muncă.
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