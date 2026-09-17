Economie· 1 min citire

Erori majore la recalculare: Sute de mii de pensionari riscă să fie executați silit

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 17 sept. 2026, 08:15

Statul încearcă să recupereze sumele plătite în plus din cauza unor greșeli de calcul, amenințând o jumătate de milion de români cu rețineri din venituri.

Scandalul recalculării pensiilor capătă noi proporții, după ce autoritățile au descoperit erori masive în sistem. Aproximativ o jumătate de milion de pensionari din România au primit decizii de recalculare cu sume mai mari decât li se cuveneau în mod legal, din cauza unor greșeli înregistrate la nivelul caselor teritoriale de pensii.

Deși banii au fost deja virați în conturile oamenilor sau livrați, statul caută acum soluții ferme pentru a recupera sumele, iar măsura principală ar putea fi executarea silită a vârstnicilor.

Impactul asupra pensionarilor și măsurile legale

Situația generează panică în rândul beneficiarilor, care se tem că vor rămâne cu venituri tăiate drastic în lunile următoare. Conform procedurilor în vigoare, orice sumă încasată necuvenit din bugetul asigurărilor sociale trebuie restituită integral.

Dacă pensionarii nu au capacitatea financiară de a returna banii de bunăvoie, autoritățile pot institui popriri. Această procedură de executare silită presupune reținerea lunară a unui procent din pensie, până la stingerea completă a datoriei.

Reprezentanții seniorilor acuză autoritățile de incompetență și cer ca erorile funcționarilor sau ale sistemului informatic să nu fie plătite din buzunarele celor mai vulnerabili.

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