Tensiuni explozive SUA–Germania: Donald Trump ia în calcul reducerea militarilor după atacul la adresa lui Friedrich Merz
Cancelarul Merz, Donald Trump
Donald Trump a anunțat că administrația americană analizează posibilitatea reducerii numărului de trupe staționate în Germania, o decizie care ar putea fi luată în perioada imediat următoare, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Berlinul.
Mesajul a fost transmis pe platforma Truth Social, unde liderul de la Washington a precizat că opțiunea este „în curs de analiză”, iar o hotărâre va veni „foarte curând”.
Declarația vine la scurt timp după un schimb dur de replici între Trump și cancelarul german Friedrich Merz, în contextul pozițiilor divergente legate de Iran.
Marți, Trump l-a criticat în termeni duri pe liderul german, susținând că acesta „nu știe despre ce vorbește” atunci când abordează subiectul Iranului, amplificând astfel tensiunile dintre cele două părți.
Posibila retragere a trupelor americane ar marca o schimbare importantă în relațiile de securitate dintre SUA și Germania, într-un moment deja sensibil pe scena internațională.
Citește și:
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Vrancea și pe Google News