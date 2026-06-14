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Ilie Bolojan, reacție după nominalizarea lui Veștea: Un act ostil, o încercare de rupere a PNL

Ilie Bolojan și Nicușor Dan

Ilie Bolojan și Nicușor Dan

Scris deStoica Marian
Publicat14 iun. 2026, 10:04
Sursărealitatea.net

Premierul demisionar Ilie Bolojan reacționează după ce președintele Nicușor Dan l‑a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, afirmând că decizia a fost luată fără consultarea PNL și reprezintă „un act ostil”.

"Am luat act de faptul că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD.

În perioada imediat următoare vom organiza un BPN al PNL pentru a lua o decizie oficială", a transmis premierul demisionar și lider al PNL, Ilie Bolojan.

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