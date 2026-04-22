Schimbări majore la Aeroportul Henri Coandă: acces restricționat la terminalul Sosiri

Pasagerii care ajung în Aeroportul Henri Coandă vor avea parte de schimbări importante în perioada următoare, din cauza unor lucrări ample de modernizare.

Zona terminalului Sosiri este afectată direct, iar accesul este limitat. În prezent, majoritatea fluxurilor de circulație au fost redirecționate către terminalul Plecări. Astfel, cei care folosesc transportul public, inclusiv liniile de autobuz 100 și 442, trebuie să meargă la Plecări, deoarece acestea nu mai opresc la Sosiri.

Situația este similară și pentru cei care vin cu mașina. Parcarea de la Sosiri a intrat în renovare, iar accesul este permis doar la parter, unde sunt disponibile aproximativ 150 de locuri, insuficiente pentru un aeroport care gestionează zilnic zeci de mii de pasageri.

Singura facilitate care rămâne funcțională în zona Sosiri este stația de taxi. Lucrările fac parte dintr-un proiect amplu de modernizare, care se va întinde pe o perioadă de cel puțin un an.

Până la final, aeroportul va beneficia de peste 5.000 de locuri de parcare, două parcări noi cu mai mult de 2.000 de locuri și o autogară construită în zona Plecări, menită să îmbunătățească accesul pasagerilor.

Autoritățile recomandă călătorilor să își planifice din timp deplasarea pentru a evita întârzierile și aglomerația.