Producătorii români care au rezistat turbulențelor din ultimii ani trebuie protejați prin sprijin instituțional imediat

Alianța pentru Unirea Românilor a prezentat, în cadrul pachetului de măsuri pentru repararea erorilor guvernului Bolojan, soluțiile propuse pentru protejarea producătorilor români și relansarea consumului intern, după ce agricultura, turismul și producția românească au fost afectate de crize succesive, de concurența neloială și de lipsa unor măsuri reale de sprijin pentru capitalul autohton. Măsurile propuse de AUR vizează susținerea agricultorilor, protejarea produselor românești și stimularea economiei naționale.

În acest context, AUR propune următoarele soluții menite să repare erorile guvernului Bolojan:

1. Motorina folosită de agricultori va fi scutită de TVA și accize: „În acest sens, pentru agricultori, ca măsură temporară, cunoaștem și reglementările și impunerile venite de la Comisia Europeană, motorina trebuie să fie scutită de TVA și accize, dacă este folosită în producție, în agricultură”, a declarat George Simion.

2. O pondere importantă din marile centre alimentare trebuie să aibă produse proaspete, conform Lanțului Scurt de Aprovizionare: „Marile centre comerciale trebuie să aibă produse proaspete, conform unui principiu european, al lanțului scurt de aprovizionare”, a precizat președintele AUR.

3. Produsele originare din țările MERCOSUR trebuie controlate metodic: „Avem o problemă referitoare la producători, acordul MERCOSUR și respectarea de către produsele care vin din țările MERCOSUR a normelor pe care producătorii noștri sunt obligați să le respecte. Metodic, autoritățile vamale și autoritățile fitosanitare îi vor lăsa în pace pe producătorii români și se vor concentra pe ceea ce intră în țară din aceste state”, a declarat George Simion.

4. Produsele agroalimentare din Ucraina sau alte state nu rămân în piața internă pentru a crea concurență neloială: „Guvernările anterioare au mințit cu privire la produsele care vin din Ucraina. În continuare, din Ucraina și din alte state, piața internă este inundată de produse. Au mințit și mai mulți miniștri ai Agriculturii că au oprit acest fenomen. Este concurență neloială”, a afirmat liderul AUR.

5. Voucherele de vacanță vor fi disponibile pentru toți angajații (privat sau stat) pentru a relansa turismul românesc: „În ceea ce privește voucherele de vacanță, ele vor fi încurajate și vor fi acordate tuturor angajaților din mediul privat sau de stat, pentru a relansa consumul într-un domeniu văduvit, în turism. Atâta timp cât generăm consum intern, și asta trebuie să facă o viitoare guvernare, să relanseze consumul pe piața internă”, a declarat George Simion.

Președintele AUR a subliniat că ieșirea din criza economică trebuie să se bazeze pe susținerea producției și a consumului intern.

„Fie că vorbim de agricultură, fie că vorbim de turism, fie că vorbim de materiale de construcții, totul trebuie să se îndrepte către ieșirea din această criză”, a concluzionat George Simion.