Avertisment direct pentru Teheran! Qatarul cere Iranului să oprească „șantajul” din Strâmtoarea Ormuz

Premierul din Qatar a lansat un avertisment dur către Iran și a cerut autorităților de la Teheran să nu folosească Strâmtoarea Ormuz ca instrument de presiune împotriva statelor din Golf.

Declarațiile au fost făcute marți, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Doha, în contextul în care una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului și gazelor naturale rămâne blocată de la izbucnirea conflictului regional.

„Iranul nu ar trebui să folosească strâmtoarea ca pe o armă pentru a face presiuni sau pentru a șantaja țările din Golf”, a declarat șeicul Mohammed bin Abdulrahman al-Thani.

Mesajul a venit după întâlnirea acestuia cu ministrul de Externe al Turciei, Hakan Fidan, care a criticat la rândul său utilizarea Strâmtorii Ormuz „ca instrument de presiune”.

Blocarea aproape completă a acestei căi maritime strategice afectează grav exporturile de hidrocarburi ale statelor din Golf și provoacă îngrijorări uriașe pe piețele internaționale de energie.

În același timp, tensiunile din regiune au crescut după atacurile lansate de Iran asupra unor state din Golf, acțiuni pe care Teheranul le prezintă drept răspuns la ofensiva americano-israeliană din zonă.

Strâmtoarea Ormuz este considerată una dintre cele mai importante rute comerciale din lume, prin care trece o mare parte din exporturile globale de petrol și gaze naturale.