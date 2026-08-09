Actualitate· 2 min citire

Lionel Messi, devastat de pierderea tatălui său. Jorge Messi avea 68 de ani

Leo Messi și tatăl său

Leo Messi și tatăl său

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 aug. 2026, 11:10

Lionel Messi a revenit în Argentina pentru a-și lua rămas-bun de la tatăl său, Jorge Messi, care a murit la vârsta de 68 de ani.

Starul lui Inter Miami a ajuns duminică în țara natală cu un avion privat, alături de partenera sa, Antonela Roccuzzo, și copiii lor. Familia a fost preluată de la aeroport și escortată de poliție.

Înmormântarea lui Jorge Messi are loc într-un cadru privat, în localitatea Pérez, în apropiere de Rosario, orașul în care acesta s-a născut. Cauza decesului nu a fost făcută publică.

Jorge Messi, sprijinul lui Lionel

Jorge Messi a avut un rol important în cariera fiului său. A fost primul său antrenor, apoi agent și unul dintre cei mai importanți oameni din spatele ascensiunii sale.

Când Lionel Messi avea doar 13 ani, Jorge a făcut sacrificiul de a pleca din Argentina și de a se muta în Spania pentru a-și susține fiul, după ce acesta fusese primit de Barcelona.

„Tatăl meu m-a ajutat foarte mult. Este foarte critic cu mine. Acest lucru m-a făcut să vreau mereu să mă depăşesc”, spunea Messi despre relația cu tatăl său.

Vestea morții sale a provocat reacții puternice în lumea fotbalului. Barcelona și Federația Argentiniană de Fotbal s-au numărat printre primele organizații care au transmis condoleanțe familiei.

La Inter Miami, colegii lui Messi au evoluat cu banderole negre în meciul cu Monterrey, pierdut cu 1-2. Rodrigo de Paul a marcat pentru Miami și și-a exprimat apoi sprijinul pentru Messi printr-un gest dedicat căpitanului Argentinei.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

lionel messijorge messi

Urmărește știrile Realitatea de Vrancea și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe