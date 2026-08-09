Joe Biden, vești îngrijorătoare despre cancer. Boala s-a extins

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 aug. 2026, 10:51

Starea de sănătate a fostului președinte american Joe Biden s-a agravat, după ce cancerul de prostată de care suferă s-a extins la nivelul oaselor și în alte zone ale corpului.

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