Nicușor Dan, după tensiunile din coaliție: „Știu ce s-a întâmplat, așteptăm demisiile și decidem”
Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan a declarat că nu a primit încă, în mod oficial, demisiile miniștrilor PSD, deși este la curent cu evoluțiile politice din țară.
Aflat în Cipru, șeful statului a precizat că așteaptă transmiterea formală a acestor demisii pentru a putea lua o decizie. „Nu, în mod oficial nu. Bineînțeles că știu ce s-a întâmplat azi, le așteptăm și decidem”, a spus acesta.
Întrebat dacă o eventuală moțiune de cenzură ar contribui la rezolvarea situației sau ar amplifica tensiunile, președintele a evitat să comenteze, subliniind că își păstrează rolul de mediator. „Nu vreau să mă pronunț pe acțiunile fiecărui partid. Orice aș spune ar putea fi interpretat ca părtinitor”, a explicat el.
Nicușor Dan a menționat că, din perspectiva sa, tonul discuțiilor dintre partide pare să se fi mai temperat în ultima perioadă, fără a intra însă în detalii privind posibilele scenarii politice.
De asemenea, el a evitat să evalueze activitatea premierului Ilie Bolojan, invocând aceeași necesitate de neutralitate.
Președintele a transmis că va continua să susțină direcția pro-europeană a României, subliniind că există consens politic în privința unor obiective majore precum PNRR, aderarea la OCDE sau inițiativa SAFE.
În final, Nicușor Dan a anunțat că o evoluție importantă este așteptată săptămâna viitoare, la care va participa și el: „Se va întâmpla ceva săptămâna viitoare. O să vă anunț”.
