Melania Trump îi aduce la aceeași masă, la Casa Albă, pe reprezentanții Rusiei și Ucrainei, după armistițiul umanitar negociat în regiunea Herson. Aproape 800 de civili au fost evacuați în urma acordului, însă Kievul acuză Moscova că a profitat de încetarea focului pentru a-și consolida pozițiile militare. Detalii are Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea Plus la Casa Albă, singura televiziune din România acreditată în Congresul SUA.
Armistițiul local a fost obținut într-un oraș ocupat de ruși, aflat pe linia frontului. Acolo au rămas mai ales vârstnici, fără curent, căldură sau apă, care au nevoie urgentă de medicamente și hrană. Casa Albă vorbește despre un moment fără precedent: o primă doamnă americană care aduce la aceeași masă două țări aflate în plin război.
Canalul folosit pentru acest armistițiu a fost construit prin reunificările copiilor ucraineni separați de familii de războiul Rusiei. Este una dintre puținele punți dintre Moscova și Kiev care produc rezultate concrete, iar diplomația umanitară funcționează în acest caz ca un test de încredere,
a declarat Ana Maria Păcuraru, jurnalist acreditat la Casa Albă..
Dacă armistițiul mic rezistă, pe el se poate construi ceva mai mare. Pentru Washington, miza nu este doar un oraș, ci un model: dovada că dialogul poate opri focul acolo unde viața civililor este în joc. Rămâne de văzut dacă acest model poate ajunge și la masa negocierilor mari. Joi, la ora 18:00, ora României, Melania Trump va vorbi de la Casa Albă.