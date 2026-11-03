Consilierul lui Isărescu avertizează: România e pe marginea prăpastiei financiare

România se apropie de o criză financiară gravă, cu datoria publică peste 60% din PIB și dobânzi ridicate, avertizează Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, într-un articol publicat de Antena 3 CNN.
Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a emis un avertisment privind starea finanțelor publice ale țării, susținând că România se află într-o poziție periculoasă din punct de vedere economic.
Potrivit Antena 3 CNN, Rădulescu subliniază că anul curent a marcat depășirea pragului critic de 60% din PIB pentru datoria publică. Această situație generează o povară majoră a dobânzilor, estimată la 3% din PIB în acest an și cu un prognostic de 3,5% din PIB pentru anul viitor.
Rădulescu indică riscul pierderii calificativului recomandat investițiilor (investment grade) în cazul în care deficitul bugetar nu va fi redus. Acest scenariu ar duce la majorarea costurilor împrumuturilor statului. România plătește o dobândă de aproximativ 7,2% pentru împrumuturile pe zece ani, comparativ cu 6,4% în Ungaria și 5,5% în Polonia.
În calculele consilierului BNR, fiecare punct procentual suplimentar de dobândă echivalează cu o povară de 8,45 miliarde de lei pentru buget. În acest context, el critică solicitările ministerelor pentru cheltuieli suplimentare de aproximativ 60 de miliarde de lei până la sfârșitul anului, sumă comparabilă cu dobânzile plătite de stat într-un an întreg.
Critică la adresa reformei administrative
Rădulescu consideră că reorganizarea administrativ-teritorială propusă de Guvern nu va aduce economii semnificative. El se referă la varianta comasării a aproximativ 400 de localități cu mai puțin de 1.000 de locuitori, susținând că impactul asupra bugetului ar fi neglijabil.
În opinia sa, România are nevoie de o reducere reală a cheltuielilor cu administrația publică, nu doar de modificări ale hărții administrative. O altă problemă majoră identificată este colectarea slabă a taxelor, evaziunea fiscală depășind 10 miliarde de euro anual.
Avertisment final și contextul politic
Rădulescu încheie articolul cu un avertisment dur privind viitorul economic al României, comparând situația actuală cu o cădere iminentă din prăpastie.
Referirea la blana de șinșilă este o aluzie la controversa generată de petrecerea de lux organizată la Timișoara, cu ocazia botezului copilului lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș. La eveniment au participat mai mulți lideri PSD, printre care Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu.
Una dintre cele mai discutate apariții a fost cea a Sorinei Docuz, partenera fostului premier, care a purtat o haină de blană despre care s-a speculat că ar costa mii de euro. Marcel Ciolacu a respins informațiile privind prețul ridicat al hainei și a susținut că aceasta a fost cumpărată din Istanbul cu 500 de euro.