Anca Alexandrescu, despre contractul de 2,5 milioane de lei atribuit de Bolojan și Jurca în plină austeritate: „Instituțiile statului ar trebui să cerceteze”

Nu poate să fie o coincidență. Descoperim că toate aceste contracte sunt atribuite. Ieri am văzut ce s-a întâmplat la Ministerul Mediului. Doamna Buzoianu a vrut să cumpere un avion de la o firmă din Oradea. Vai, ce coincidență! Acum vedem că domnul Jurca închiriază, printr-un contract de leasing operațional, aceste autoturisme. Și, pe deasupra, sunt fără șofer. Pentru că și acest aspect contează.
Adică, totuși, demnitarii ar trebui să fie atenți. Demnitarii trebuie să caute locuri de parcare în Bucureștiul lui Ciucă? Păi, te împuști în cap! Nu mai ajungi la nicio întâlnire dacă e aglomerație.
Dar mă întorc la povestea cu închirierea acestor mașini. Domnule Jurca, această firmă, ce să vezi, s-a mai prezentat cu o ofertă și la o administrație liberală, la Constanța, pentru 35 de mașini destinate Poliției Locale. Tot anul acesta a avut loc și acolo licitația.
Deci eu nu cred în coincidențe, mai ales că atât fiul, cât și tatăl au conexiuni politice, după cum ați arătat și voi în material.
Tatăl lui Macoveiciuc a fost vicepreședinte la PNL Suceava. Ulterior, domnul Macoveiciuc a susținut financiar partidul lui Cioloș, despre care știm foarte clar că se află în aceeași gașcă cu Bolojan. Apoi a candidat pe listele Forța Dreptei, alături de domnul Ludovic Orban, care acum face din nou alianță cu domnul Bolojan.
Adică chiar ne iau pe toți de proști? Să apelăm la firmele de leasing din România, serios?
Eu sunt convinsă că s-ar fi găsit și alte firme, mai ales că voi ați vorbit în material despre anularea primei proceduri. Păi, prima procedură s-a anulat probabil pentru că firma respectivă nu se încadra în condițiile din caietul de sarcini. Anularea s-a făcut tocmai din acest motiv: ar fi existat anumite caracteristici tehnice care i-ar fi calificat pe unii ofertanți.
Păi cine erau acei ofertanți, dacă aceștia nu se calificau? Atunci înțeleg că au anulat procedura pentru că firma respectivă nu îndeplinea condițiile.
Sunt niște lucruri care, evident, ar trebui cercetate de instituțiile statului.
Eu mă aștept totuși ca, după atâtea dezvăluiri făcute în numai două săptămâni, în legătură cu aceste personaje despre care noi am vorbit în fiecare zi, iar acum iată că se confirmă că am avut dreptate, instituțiile statului să se autosesizeze și să cerceteze toate aceste lucruri.
Pentru că domnul Bolojan a vorbit despre bani publici și despre economie. Iată că nu prea sunt economii, pentru că vedem că, de fapt, situația reală este cu totul alta decât cea prezentată în declarațiile oficiale și în discuțiile cu instituțiile internaționale.
Mai mult decât atât, sunt atribuite contracte către firme de casă, apropiate partidului din care face parte domnul Bolojan sau partidelor care fac alianță cu domnia sa.