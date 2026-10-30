Problemele Metrorex, discutate cu ministrul Transporturilor. Sindicaliștii reclamă lipsa finanțării
Stefan Ovidiu Popa/ Facebook
Ministrul Transporturilor s-a întâlnit cu sindicatele Metrorex. Deficitul de finanțare, lipsa personalului și revendicările salariale, pe agenda discuțiilor.
Ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, s-a întâlnit cu reprezentanții sindicatelor de la Metrorex pentru a discuta principalele probleme cu care se confruntă compania de transport subteran din București. Printre subiectele abordate s-au numărat deficitul de finanțare, condițiile dificile de muncă și plecarea personalului de specialitate.
Întâlnirea face parte dintr-o serie de consultări inițiate la nivelul Ministerului Transporturilor, în contextul dificultăților semnalate de angajații din sector și al solicitărilor privind îmbunătățirea condițiilor de muncă.
Potrivit ministrului, problemele semnalate de sindicaliști trebuie analizate pentru identificarea unor soluții care să permită funcționarea corespunzătoare a metroului bucureștean.
Metrorex se confruntă cu un deficit de finanțare
Una dintre principalele preocupări prezentate în cadrul discuțiilor a fost situația financiară a Metrorex. Reprezentanții sindicali au atras atenția asupra deficitului de finanțare și asupra dificultăților pe care acesta le poate genera în desfășurarea activității companiei.
Asigurarea resurselor financiare necesare este esențială pentru funcționarea rețelei de metrou, întreținerea infrastructurii și acoperirea cheltuielilor curente.
Problemele financiare se suprapun peste alte dificultăți operaționale, inclusiv lipsa personalului calificat și condițiile de muncă din subteran.
În acest context, discuțiile dintre Ministerul Transporturilor și sindicate urmăresc identificarea problemelor prioritare și evaluarea unor măsuri adaptate situației actuale.
Plecarea angajaților de specialitate pune presiune pe activitatea companiei
Un alt subiect important abordat de sindicaliști a fost plecarea personalului de specialitate din cadrul Metrorex.
Lipsa angajaților calificați reprezintă o provocare pentru desfășurarea activităților de exploatare, întreținere și mentenanță a infrastructurii de metrou.
Personalul specializat are un rol esențial în asigurarea siguranței circulației și în menținerea funcționalității instalațiilor și echipamentelor tehnice.
Sindicaliștii au semnalat că dificultățile legate de resursele umane trebuie analizate împreună cu problemele financiare și cu cele privind condițiile de muncă.
Angajații Metrorex cer salarii mai mari și condiții de muncă îmbunătățite
Discuțiile cu ministrul Transporturilor au loc într-un moment tensionat pentru angajații Metrorex, care solicită majorări salariale și îmbunătățirea condițiilor de lucru.
Potrivit informațiilor publicate de presa națională, revendicările sindicale includ o creștere salarială de aproximativ 450 de lei net, precum și măsuri pentru remedierea problemelor din mediul de lucru subteran.
Reprezentanții angajaților au reclamat aspecte legate de calitatea aerului, umiditate, iluminat și nivelul pulberilor din subteran. Liderul sindical Marian Artimon a susținut că nivelul pulberilor ar depăși de aproximativ opt ori limita maximă admisă, afirmație care necesită raportare la măsurători și evaluări oficiale.
Sindicaliștii consideră că îmbunătățirea condițiilor de muncă și soluționarea revendicărilor salariale sunt importante atât pentru angajați, cât și pentru menținerea personalului necesar funcționării metroului.
Sindicaliștii amenință cu declanșarea conflictului de muncă
Negocierile privind noul contract colectiv de muncă reprezintă un alt punct sensibil în relația dintre angajați și conducerea Metrorex.
Potrivit informațiilor publicate pe 30 octombrie 2026, sindicaliștii au avertizat că ar putea declanșa procedurile legale pentru conflictul de muncă dacă negocierile nu încep până la 1 noiembrie.
Liderii sindicali au invocat dificultățile întâmpinate în cadrul discuțiilor cu reprezentanții companiei și au cerut clarificarea situației negocierilor.
În cazul în care revendicările nu vor fi soluționate, sindicatul a menționat posibilitatea parcurgerii etapelor legale care pot conduce la grevă.
Deocamdată, o eventuală grevă depinde de evoluția negocierilor și de respectarea procedurilor prevăzute de lege.
Ministrul Transporturilor promite analizarea problemelor semnalate
În urma întâlnirii, Ștefan Ovidiu Popa a transmis că dorește să analizeze situația din mai multe perspective înainte de a lua decizii.
Ministrul a subliniat că problemele prezentate de sindicaliști trebuie soluționate pentru a asigura funcționarea metroului bucureștean la un nivel corespunzător.
Acesta a precizat, totodată, că eventualele măsuri vor ține cont de contextul economic actual.
Consultările cu sindicatele Metrorex fac parte dintr-un demers mai amplu al Ministerului Transporturilor de a discuta dificultățile întâmpinate de angajații și companiile din sector.
Rămâne de văzut în ce măsură discuțiile vor conduce la soluții concrete privind finanțarea Metrorex, păstrarea personalului de specialitate, îmbunătățirea condițiilor de muncă și revendicările salariale.
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