ANM a emis noi avertizări meteo! Cod portocaliu de ploi, vânt puternic și ninsori la munte. Ce județe sunt vizate
Alertă meteo de vreme rea / ANM
ANM a emis noi avertizări meteo: cod portocaliu de ploi în Constanța, cod galben în mai multe județe, vânt puternic și ninsori la munte.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizări de vreme severă pentru mai multe regiuni din România. Meteorologii anunță ploi abundente, intensificări ale vântului și ninsori la munte, iar unele zone se vor afla sub incidența codurilor portocaliu și galben până miercuri, 4 noiembrie.
Vremea se va menține instabilă în următoarele zile, cu precipitații însemnate cantitativ în sudul și sud-estul țării. La altitudini mari, ploile se vor transforma în ninsori, iar vântul puternic va viscoli zăpada pe crestele montane.
Cod portocaliu de ploi în județul Constanța. Cantitățile de apă pot depăși 90 l/mp
Cea mai severă avertizare emisă de meteorologi vizează județul Constanța, unde a fost instituit un cod portocaliu de precipitații abundente.
Atenționarea este valabilă în intervalul 2 noiembrie, ora 10:00 – 3 noiembrie, ora 10:00. În acest interval, sunt prognozate cantități de apă cuprinse între 40 și 60 de litri pe metru pătrat, iar izolat se pot depăși 80-90 l/mp.
Avertizarea va fi menținută și în următoarea perioadă, respectiv între 3 noiembrie, ora 10:00, și 4 noiembrie, ora 10:00, când sunt estimate noi acumulări de precipitații de 40-60 l/mp.
Cod galben de ploi în București și 11 județe
Meteorologii au emis și o avertizare cod galben de precipitații însemnate cantitativ, valabilă în perioada 2 noiembrie, ora 10:00 – 3 noiembrie, ora 10:00.
Sunt vizate următoarele zone:
Călărași;
Ialomița;
Tulcea;
Brăila;
Buzău;
Vrancea;
Galați;
Prahova;
Dâmbovița;
Ilfov;
municipiul București.
În aceste regiuni, cantitățile de precipitații vor ajunge la 25-35 l/mp, iar izolat pot depăși 40 l/mp.
Pentru intervalul 3 noiembrie, ora 10:00 – 4 noiembrie, ora 10:00, avertizarea cod galben de ploi va viza județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița și Ilfov, precum și municipiul București. Cantitățile de apă estimate sunt de 25-30 l/mp, cu posibilitatea depășirii pragului de 40 l/mp în unele zone.
Vânt puternic în Muntenia și Dobrogea. Rafale de până la 70 km/h
Pe lângă precipitațiile abundente, ANM a emis două avertizări cod galben pentru intensificări ale vântului.
Prima atenționare vizează cea mai mare parte a Munteniei și Dobrogei și este valabilă în perioada 2-3 noiembrie. În aceste regiuni, vântul va sufla cu viteze de 50-70 km/h.
În intervalul 3-4 noiembrie, intensificările vântului vor afecta și alte regiuni din sudul și sud-estul țării, unde rafalele vor ajunge, în general, la 40-50 km/h.
La munte, situația va fi mai dificilă. Pe crestele montane, vântul poate atinge viteze de 60-80 km/h, provocând viscolirea ninsorii și reducerea vizibilității.
Ninsori la munte și strat consistent de zăpadă
Vremea se va răci, iar la altitudini de peste 1.700 de metri precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare, în special în zona Carpaților Meridionali.
În zonele montane aflate sub avertizări, stratul de zăpadă se va putea depune rapid, iar rafalele puternice de vânt vor favoriza viscolul.
Meteorologii recomandă prudență persoanelor care intenționează să călătorească în zonele montane, în special pe traseele aflate la altitudini mari.
Avertizările meteorologice sunt valabile până miercuri, 4 noiembrie, ora 20:00, însă ANM precizează că acestea pot fi actualizate în funcție de evoluția fenomenelor atmosferice.
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