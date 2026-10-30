Patru bărbați reținuți după o altercație în Corbița, Vrancea

Patru bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore în urma unei altercații petrecute pe 26 octombrie într-o societate comercială din comuna Corbița, județul Vrancea.
Polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Adjud au fost sesizați pe 26 octombrie 2026, în jurul orei 21:40, prin numărul unic de urgență 112, cu privire la un conflict spontan care a degenerat în acte de violență. Incidentul a avut loc în incinta unei societăți comerciale din comuna Corbița.
Conform verificărilor efectuate, mai multe persoane s-au agresat reciproc pe fondul disputei, iar în timpul altercației a fost deteriorat un bun aparținând uneia dintre ele. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.
La data de 29 octombrie 2026, s-a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore a patru bărbați, cu vârste cuprinse între 16 și 44 de ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Cercetările sunt continuate de polițiști, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Adjud.
Persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție pe parcursul întregului proces penal, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea.