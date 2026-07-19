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Facebook se confruntă cu o nouă pană majoră. Rețeaua de socializare, inactivă și în România

Platforma Facebook are probleme (Downdetector)

Platforma Facebook are probleme (Downdetector)

Realitatea de Vrancea
Scris deRealitatea de Vrancea
Publicat19 iul. 2026, 11:00
Actualizat19 iul. 2026, 11:02
Sursărealitatea.net

Facebook se confruntă cu o nouă pană majoră duminică, potrivit datelor înregistrate pe Downdetector. Platforma de monitorizare arată o creștere bruscă a sesizărilor privind întreruperile versiunii web, de la un nivel obișnuit de aproximativ 5 raportări la peste 900 de probleme semnalate în doar câteva minut

Potrivit datelor de pe platforma de monitorizare Downdetector, raportările de probleme au explodat în cursul dimineții (ora României), când au fost înregistrate aproape 1.000 de sesizări într-un interval foarte scurt, față de un nivel de bază de aproximativ 5 raportări.

Utilizatorii au semnalat în special imposibilitatea de a se loga, pagini care nu se încarcă și erori la afișarea fluxului de știri. Site-uri precum Down for Everyone or Just Me și alte servicii de monitorizare au confirmat că numărul raportărilor depășește semnificativ media obișnuită, indicând o întrerupere reală a serviciului.

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