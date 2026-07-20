Amenzi de peste un milion de lei pe litoral: ANPC a descoperit produse expirate, piscine neîntreținute și servicii neautorizate

Publicat 20 iul. 2026, 15:12 Actualizat 20 iul. 2026, 15:15

În perioada 13–19 iulie, comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au intensificat controalele pe litoralul românesc, în cadrul comandamentului temporar „A.N.P.C. Estival 2026”, aplicând sancțiuni de peste un milion de lei operatorilor economici care au încălcat legislația privind protecția consumatorilor.

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