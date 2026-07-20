Noua lege a salarizării: angajații din administrație amenință cu grevă generală: „Vom bloca toată țara!”

Noua lege a salarizării ar putea aduce pierderi de câteva sute de lei pentru angajații din administrația publică, avertizează Pompiliu Buzduga, vicepreședinte al Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație. Acesta susține că cele mai mari efecte vor fi resimțite, în cele din urmă, de cetățeni, iar dacă propunerile sindicatelor nu vor fi incluse în forma finală a legii, angajații din sistem sunt pregătiți să declanșeze o grevă generală la nivel național, conform Realitatea PLUS.
Angajații din administrație amenință cu greva generală
Pompiliu Buzduga a declarat că reprezentanții sindicatelor au avut discuții de aproximativ cinci ore cu Partidul Social Democrat, în cadrul cărora au prezentat problemele identificate în proiectul noii legi a salarizării. Sindicaliștii au transmis și mai multe propuneri prin care cer corectarea inechităților existente în sistem.
„Cu noua lege a salarizării, cu siguranță, cei mai mari pierzători sunt cetățenii. Asta nu înseamnă că lucrătorii din sistem nu au de pierdut. La nivelul administrației publice, fie vorba că este centrală sau locală, noi am avut niște discuții ieri, de aproximativ 5 ore, cu Partidul Social Democrat, unde am prezentat toate problemele noastre, toate nemulțumirile noastre și propuneri de îndreptare a legii propuse de salarizare.”
Vicepreședintele FNSA susține că diferențele dintre salarii vor rămâne și după adoptarea noii legi, dacă modificările cerute de sindicate nu vor fi acceptate. În acest caz, angajații din administrație ar urma să intre în grevă, iar la protestele din București ar putea participa zeci de mii de persoane.
„Este clar că inechitățile vor exista în continuare. Noi sperăm că propunerile pe care le-am transmis ieri să fie luate în calcul, să fie trecute în noua lege a salarizării. Dacă nu, așa cum am anunțat de la început, lucrătorii din administrația publică vor intra într-o grevă și chiar și generală la nivel național și cu aducerea a câteva zeci de mii de lucrători în București.”
Sindicatele din sistemul bugetar s-au unit
Pompiliu Buzduga a precizat că federațiile din administrație au format un parteneriat cu organizațiile sindicale din celelalte domenii bugetare. Printre acestea se află sindicatele din învățământ, sănătate și ordine publică, iar acțiunile de protest ar putea fi organizate împreună.
„Noi am făcut un parteneriat la nivelul întregii familii ocupaționale și cu celelalte federații din sistem, dar și cu celelalte federații din bugetare. Asta înseamnă că toate federațiile ne-am unit, fie vorba că este învățământ, sănătate, ordine publică și toți vom ajunge în București și vom bloca toată țara. Este nedrept pentru toți lucrătorii să piardă din salariu mai ales în perioada aceasta.”
Pierderi de până la 800 de lei pentru angajați
Potrivit reprezentantului sindical, reducerile salariale ar putea fi cuprinse între 300 și 800 de lei, în funcție de situația fiecărui angajat. Aproximativ 120.000 de oameni lucrează în administrația publică, iar aceștia ar putea pierde bani sub mai multe forme odată cu aplicarea noii legi.
„Se pierde de la câteva sute de lei, 3-400 lei până la 7-800 de lei. Sunt peste 120.000 de lucrători în administrația publică. Acești oameni vor pierde sub diferite forme. Am constatat că în propunerea de lege a salarizării apar funcții care nu există în sistem, am atras atenția acestui fapt. Pe de altă parte, am arătat și inechitățile care există la nivel național și chiar din Legea 153 am solicitat îndreptarea lor.”
Sindicaliștii reclamă și diferențele mari dintre veniturile primite pentru aceeași muncă. Pompiliu Buzduga susține că angajați care au atribuții asemănătoare pot ajunge să primească salarii diferite, în funcție de instituția publică în care lucrează.
„Păi haideți să vă spunem că sunt salarii care pe muncă egală, salariile sunt diferențiate. Nu este normal ca într-o instituție publică să ai 2.000 de lei ca un exemplu, mai mult decât într-o altă instituție publică. Este nemulțumitor pentru tot ce înseamnă lucrătorii din sistem. Sunt oricum foarte puțini pentru că au fost dați afară foarte mulți oameni, din 6 în 6 luni în administrația publică au fost sute de oameni dați afară.”
Angajați cu studii superioare, plătiți cu salariul minim
O altă problemă semnalată este situația angajaților care au studii superioare și responsabilități importante, dar sunt plătiți cu salariul minim pe economie. Reprezentantul FNSA afirmă că răspunderea unui funcționar public rămâne inclusiv după pensionare, iar veniturile actuale nu reflectă acest nivel de responsabilitate.
„Să ai salariul minim pe economie cu studii superioare, cu responsabilitate uriașă și cu o semnătură care contează pentru toată viața, pentru că o funcție publică înseamnă responsabilitate chiar și după ieșirea la pensie, este nedrept. Un salariu minim pe economie n-ar trebui să fie reflectat în munca unui om care nu înseamnă altceva decât responsabilitate.”
Pompiliu Buzduga a atras atenția și asupra diferenței dintre salariul minim și costurile reale ale unei familii. În opinia sa, veniturile actuale nu mai pot acoperi cheltuielile lunare, mai ales după creșterea taxelor, a TVA-ului și a prețurilor.
„Să ai un salariu minim pe economie înseamnă să nu ai ce pune pe masă până la sfârșitul lunii, mai ales dacă ai o familie și cel puțin doi copii. Coșul minim înseamnă peste 4.000 de lei, iar un salariu minim pe economie în plată înseamnă vreo 2.000 și vreo 700 de lei. Deci vă dați seama că te duci la muncă și te întorci acasă și nu ai ce pune pe masă. Este nedrept ce se întâmplă în România, mai ales cu majorările care au avut loc, mai ales cu taxele și impozitele mărite, cu TVA-ul, și toate celelalte care decurg din acestea.”