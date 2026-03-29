Cinci adjudeni au ajuns la spital după ce s-au bătut în fața unui bar din localitate

La data de 29 martie 2026, la ora 13:16, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Adjud au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la producerea unui conflict spontan între mai multe persoane, în zona unei societăți comerciale din municipiul Adjud.

La fața locului, polițiștii au stabilit faptul că în eveniment au fost implicate 9 persoane, care s-ar fi agresat fizic reciproc. În urma evenimentului, 5 persoane au fost transportate la Spitalul Municipal Adjud, în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate, acestea fiind în afara oricărui pericol.

Celelalte persoane implicate au fost conduse la sediul Poliției Municipiului Adjud, pentru audieri și stabilirea situației de fapt. De asemenea, în urma evenimentului au fost produse avarii ale unui autovehicul.

Din verificările efectuate până în prezent a rezultat că între persoanele implicate nu au existat anterior stări conflictuale sesizate. În cauză, a fost întocmit dosar penal, iar cercetările sunt continuate de polițiști, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.