Alexandru Rafila, implicat într-un carambol cu patru mașini în Capitală

Care este starea fostului ministru

Un carambol cu patru mașini a avut loc, miercuri seară, la intersecția dintre Bulevardul Aerogării și Bulevardul Ficusului din Capitală. Din primele informații, implicat în accident este și Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătăți.

”În data de 13 mai a.c., în jurul orei 18:16, Brigada Rutieră a fost sesizată prin intermediul SNAU 112 cu privire la faptul că la intersecţia dintre Bd. Aerogării şi Bd. Ficusului a avut loc un accident rutier în care au fost implicate patru autovehicule”, a transmis, miercuri seară, Brigada Rutieră a României.

Potrivit sursei citate, un bărbat în vârstă de 65 de ani a condus un autovehicul pe Bd. Aerogării dinspre DN1 către str. Nicolae Caramfil, iar când a ajuns în intersecţia cu Bd. Ficusului a lovit în spate alt autovehicul condus de un bărbat în vârstă de 76 de ani, care se deplasa în aceeaşi direcţie, iar din impact acesta din urmă a fost proiectat în alte două autovehicule.

În urma acestui incident, o persoană a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Șoferii implicați au fost testați de polițiștii de la Brigada Rutieră cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind negative.

În acest caz, oamenii legii au deschis o anchetă și continuă cercetările pentru determinarea cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.