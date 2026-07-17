Cei doi soți dispăruți pe Transalpina au fost găsiți. Poliția a încheiat căutările după ore de incertitudine

Publicat 17 iul. 2026, 11:13 Sursă Realitatea.Net

Final fericit pentru cazul celor doi soți din București dați dispăruți după o excursie pe Transalpina. După ore de căutări și apeluri lansate către populație, autoritățile au confirmat că cei doi au fost găsiți în siguranță, punând capăt îngrijorării familiei și mobilizării polițiștilor.

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