Radu Drăgușin, cucerit de Fiorentina la prezentare: „Vreau să rămân aici cât mai mult și să fac lucruri importante”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 iul. 2026, 16:09

Radu Drăgușin a fost prezentat oficial la Fiorentina, iar fundașul român a impresionat încă de la prima conferință de presă. Transferat de la Tottenham sub formă de împrumut, internaționalul român a vorbit despre motivele care l-au făcut să aleagă formația „viola” și a transmis că își dorește să rămână la Florența pentru o perioadă îndelungată.

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