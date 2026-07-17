Politica· 2 min citire

Cristina Butură (deputat AUR): „Guvernul împinge sistemul sanitar în colaps, iar cei care salvează vieți sunt lăsați fără sprijin”

Cristina Butură (deputat AUR)

Cristina Butură (deputat AUR)

Realitatea de Vrancea
Scris deRealitatea de Vrancea
Publicat17 iul. 2026, 11:07
Actualizat17 iul. 2026, 11:08

cristina butura

„Cei care salvează vieți au ajuns la capătul puterilor. Greva din sănătate, consecința directă a tăierilor impuse de Guvern.

Luni, timp de două ore, în peste 400 de spitale din România nu se va opera, nu se va interna, nu se va consulta. Vă dați seama ce înseamnă asta?

Oameni care nu au voie să greșească nicio secundă au fost aduși în punctul în care singura soluție rămasă este să iasă în fața spitalelor. Este prima grevă de acest fel din ultimii 20 de ani și nu a apărut peste noapte.

Medicii, asistentele și infirmierii au avertizat săptămână de săptămână. Au cerut dialog de ani de zile, încă de pe vremea promisiunilor lui Marcel Ciolacu cu legea salarizării. Nimeni nu i-a ascultat, iar acum Guvernul Bolojan vine și le taie sporurile și drepturile oamenilor care lucrează în risc biologic, în epuizare, cu viața pacientului în mâini.

Asta nu este reformă, este bătaie de joc!

În 36 de ani s-au construit prea puține spitale și au plecat prea mulți tineri medici din țară, iar acum îi alungăm și pe cei care au mai rămas.

Vă spun clar, parlamentarii AUR nu vor vota o lege nedreaptă împotriva celor care ne țin în viață”, a declarat deputatul AUR, Cristina Butura.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Cristina Butură

Urmărește știrile Realitatea de Vrancea și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe