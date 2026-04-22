Arestat preventiv pentru că și-a terorizat fosta parteneră de viață

Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Adjud au fost sesizați de o femeie în vârstă de 41 de ani, din comuna Pufești, cu privire la faptul că fostul său concubin, un bărbat în vârstă de 33 de ani, cu domiciliul în aceeași localitate, a încălcat ordinul de protecție emis împotriva sa, prin care avea obligația de a păstra o distanță de minimum 50 de metri față de victimă și de locuința acesteia.

Totodată, bărbatul ar fi exercitat acte de violență fizică asupra persoanei vătămate și ar fi distrus telefonul mobil al acesteia. În urma probatoriului administrat, la data de 19.04.2026 față de bărbat a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de încălcare a ordinului de protecție, lovire sau alte violențe și distrugere.

În cursul zilei de 20.04.2026, bărbatul a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți, cu propunere de luare a măsurii arestării preventive. Judecătorul a decis arestarea sa preventivă. Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Adjud. Persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege.