Amenzi de peste 6 milioane de lei, date pentru nereguli grave găsite la comercianți din toată țara

Ouă sparte, carne cu penaj rezidual și legume depreciate.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat amenzi de peste 6,3 milioane de lei în urma unor controale desfășurate la nivel național în ultimele 5 zile, în contextul intensificării verificărilor din perioada premergătoare sărbătorilor pascale.

Potrivit ANPC, în perioada 30 martie - 3 aprilie, comisarii instituției au verificat peste 1.700 de operatori economici, inclusiv comercianți activi în mediul online, iar una dintre cele mai grave probleme identificate a fost comercializarea cărnii de miel în spații neautorizate, situație care poate pune în pericol sănătatea consumatorilor.

„În perioada 30.03-03.04.2026, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat controale la nivel național, în cadrul cărora au fost verificați peste 1.700 de operatori economici. Complementar activităților din teren, instituția a extins aria de supraveghere și în mediul online, pe care l-a monitorizat în mod constant, în limita resurselor umane disponibile”, precizează ANPC.

Instituția arată că, în urma controalelor, au fost descoperite multiple neconformități, fiind aplicate 2.384 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 6,3 milioane de lei, precum și 796 de avertismente.

Produse retrase de la vânzare și activități suspendate

În urma neregulilor constatate, ANPC a dispus și oprirea definitivă de la comercializare a unor produse neconforme, în valoare de peste 160.000 de lei.

De asemenea, produse în valoare de peste 3,2 milioane de lei au fost oprite temporar de la comercializare, iar în cazul a 18 operatori economici a fost impusă oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor.

Măsurile au vizat atât comercianți din sectorul alimentar, cât și unități de alimentație publică sau alte activități comerciale supuse controlului în această perioadă.

Nereguli grave la alimente perisabile

Printre cele mai frecvente și grave abateri constatate de comisarii ANPC s-au numărat prestarea serviciilor în spații neautorizate și nerespectarea condițiilor de depozitare pentru produsele perisabile.

Potrivit autorității, au fost identificate situații în care produse precum ouăle, carnea de miel, preparatele din carne, prăjiturile sau cremele tartinabile erau păstrate la temperaturi necorespunzătoare, contrar recomandărilor producătorilor.

Această practică a dus, în unele cazuri, la modificarea stării termice a alimentelor, cu potențial risc pentru sănătatea consumatorilor.

Inspectorii au mai descoperit și ulei alimentar cu grad avansat de degradare termică, precum și echipamente și ustensile puternic uzate, cu depuneri grosiere de gheață, rugină, impurități și resturi alimentare.

Ouă sparte, carne cu penaj rezidual și legume depreciate

În cadrul verificărilor au fost constatate și nereguli privind aspectul și calitatea produselor puse în vânzare.

Astfel, în unele unități comerciale au fost găsite produse de origine animală neconforme, precum ouă sparte sau fisurate, cu impurități aderente, dar și carne de pui gătită care prezenta penaj rezidual.

Probleme au fost semnalate și în zona produselor proaspete. Potrivit ANPC, unii comercianți aveau la vânzare fructe și legume depreciate calitativ, unele dintre acestea fiind în curs de germinare.

ANPC intensifică verificările înainte de Paști

Controalele vin într-o perioadă sensibilă pentru piața alimentară, în contextul apropierii sărbătorilor pascale, când cererea pentru produse precum carnea de miel, ouăle, produsele de patiserie și alte alimente tradiționale crește semnificativ.

ANPC precizează că va continua acțiunile de verificare atât în teren, cât și în mediul online, pentru a preveni practicile comerciale care pot afecta sănătatea și siguranța consumatorilor.

Autoritatea recomandă cumpărătorilor să achiziționeze produse alimentare doar din spații autorizate, să verifice etichetele, condițiile de păstrare și aspectul produselor, iar în cazul unor nereguli să sesizeze instituția.