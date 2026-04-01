Aeroportul din Kuweit a fost atacat cu drone. Incendiu masiv la rezervoarele de combustibil.
Kuweit Trade Center
Un atac iranian cu drone a lovit, miercuri, rezervoarele de combustibil de pe Aeroportul Internaţional din Kuweit, declanşând un incendiu masiv, dar fără a provoca victime, a anunţat agenţia de ştiri de stat din Kuweit KUNA.
”Aeroportul Internaţional din Kuweit a fost supus unor atacuri flagrante ale dronelor lansate de Iran şi de facţiunile armate pe care le susţine”, a anunţat agenţia oficială de ştiri din Kuweit, citând purtătorul de cuvânt al Direcţiei Generale a Aviaţiei Civile.
Purtătorul de cuvânt, Abdullah Al-Rajhi, a precizat că ”rezervoarele de stocare a combustibilului... au fost vizate, rezultând un incendiu mare la faţa locului”.
El a adăugat că nu s-au înregistrat victime.
Cel mai recent dintre numeroasele atacuri asupra aeroportului şi a depozitului de combustibil de acolo a avut loc în contextul în care războiul americano-israelian împotriva Iranului se extinde odată cu atacurile Teheranului asupra Israelului şi a statelor arabe din Golf care găzduiesc instalaţii militare americane.
Atacul de miercuri a provocat daune semnificative rezervoarelor de combustibil ale aeroportului aparţinând Companiei de Alimentare cu Combustibil din Kuweit.
