Fetiță de 12 ani, înjunghiată cu o șurubelniță pe stradă. Tatăl ei a fost și el lovit

România e cutremurată și de alte două incidente halucinante. Un bărbat de 45 de ani a fost reținut de polițiștii din Alba Iulia, după ce a înjunghiat o fată de 12 ani cu o șurubelniță și l-a lovit pe tatăl ei.

Potrivit presei, agresorul și familia victime ar fi avut un conflict mai vechi. În paralel, în județul Gorj o minoră de 17 ani a fost înjunghiată de iubitul ei, care îi era și coleg de clasă.

Alba Iulia se află în stare de șoc. Un bărbat de 45 de ani a înjunghiat o fată de 12 ani cu o șurubelniță și l-a lovit pe tatăl acesteia, în mijlocul străzii. Agresorul a fost reținut de polițiști.

Fata de 12 ani înjunghiată a fost dusă la spital și internată, iar tatăl are nevoie de îngrijiri medicale pentru încă 10 zile. Potrivit unor surse din presă, între agresor și familia victimei exista un conflict mai vechi, pornit de la o bucată de teren, câștigată de tatăl fetei în instanță. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care a avut loc fapta.

În paralel, un incident similar a avut loc și în județul Gorj. Un tânăr de 18 ani a pătruns în locuința fostei sale iubite pe timpul nopții și a atacat-o de mai multe ori cu un cuțit.

Potrivit unor surse judiciare, băiatul ar fi devenit violent după ce minora i-ar fi spus că vrea să încheie relația cu el. După atac, agresorul a fugit, dar a fost găsit la scurt timp și dus la audieri. Acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.