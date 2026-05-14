Tenis: Sorana Cîrstea, eliminată în semifinale la Roma

14 mai 2026, 17:58
Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea a fost eliminată în semifinalele turneului WTA 1000 de la Roma, după ce a fost învinsă de americanca Coco Gauff, scor 4-6, 3-6.

Românca, ocupanta locului 27 mondial și cap de serie numărul 26, a cedat după o oră și 15 minute de joc, într-un meci care a avut un început echilibrat, dar în care Gauff și-a ridicat nivelul pe parcurs și a controlat finalul ambelor seturi.

Prin această victorie, Coco Gauff, cap de serie numărul 3, s-a calificat în a doua finală consecutivă la Foro Italico, urmând să o întâlnească pe câștigătoarea duelului dintre Iga Swiatek și Elina Svitolina.

Pentru parcursul până în semifinale, Sorana Cîrstea va primi un premiu de 289.115 euro și 390 de puncte WTA.

