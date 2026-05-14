Ioan Varga vrea să-l readucă pe Edi Iordănescu la CFR Cluj

CFR Cluj pregătește o schimbare importantă pentru sezonul viitor, iar principalul nume vizat de patronul Ioan Varga este Edi Iordănescu.

Omul de afaceri l-ar fi contactat direct pe fostul selecționer al României și i-ar fi prezentat un proiect ambițios, menit să readucă formația din Gruia în lupta pentru titlu.

Varga ar fi dispus să crească investițiile și să ofere un buget consistent pentru transferuri, promițând aducerea a 7-8 jucători importanți.

Obiectivul declarat este câștigarea campionatului și revenirea CFR-ului în grupele Champions League. Deocamdată, Edi Iordănescu nu a dat un răspuns final, analizând și o altă ofertă atractivă din punct de vedere financiar.

În paralel, situația actualului antrenor, Daniel Pancu, rămâne incertă, acesta fiind menționat ca posibilă variantă pentru Rapid. O eventuală revenire a lui Iordănescu ar marca începutul unui nou proiect de forță la CFR Cluj.