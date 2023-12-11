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România a învins Polonia, în ultimul meci de la Mondialul de handbal feminin

România a învins Polonia, în ultimul meci de la Mondialul de handbal feminin

România a învins Polonia, în ultimul meci de la Mondialul de handbal feminin

Realitatea de Vrancea
Scris de Realitatea de Vrancea Publicat: 11 dec. 2023, 20:54

Victoria în meciul cu Polonia s-a conturat greu, pe final de meci

România a obținut a doua victorie în grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal, reușind să învingă Polonia cu 27-26, la pauză 13-10.

A fost, însă, doar o victorie de palmares, ”tricolorele” fiind eliminate din competiție încă dinainte de acest duel. Mai exista o firavă speranță pentru o calificare in extremis la turneul preolimpic, însă România ar fi avut nevoie de o victorie la scor în fața Poloniei, Ungaria și Croația să termine la egalitate, iar Muntenegru să nu piardă cu Suedia.

În acest scenariu, Brazilia ar fi terminat pe locul 9, iar România pe 10 și cum sud-americancele sunt deja calificate l Olimpiadă, echipa pregătită de Florentin Pera ar fi acces la turneul preolimpic.

Improbabilul nu s-a produs, iar România ratează îndeplinirea obiectivului, în mare parte din cauza căderii din repriza secundă a meciului decisiv cu Germania, când jucătoarele noastre au condus la pauză, însă au cedat în cele din urmă la patru goluri diferență.

Victoria în meciul cu Polonia s-a conturat greu, pe final de meci. La pauză, ”tricolorele” au condus cu 13-10. Buceschi (5) și Pintea (3) au fost cele mai bune jucătoare ale selecționatei lui Pera, însă în partea a doua polonezele au reușit să egaleze la 25 cu câteva minute înainte de final.

România a profitat apoi de câteva greșeli individuale ale adversarelor și a obținut victoria cu 27-26.

Sursă: Flashscore

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