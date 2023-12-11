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Sport· 2 min citire
România a învins Polonia, în ultimul meci de la Mondialul de handbal feminin
România a învins Polonia, în ultimul meci de la Mondialul de handbal feminin
Victoria în meciul cu Polonia s-a conturat greu, pe final de meci
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