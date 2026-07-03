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Frații Tate, din nou la DIICOT. Andrew Tate a ironizat anchetatorii după audieri: „Mi-au spus că sunt foarte chipeș”

Frații Tate

Frații Tate

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 3 iul. 2026, 19:42

Andrew și Tristan Tate s-au prezentat din nou în fața procurorilor DIICOT, într-un dosar în care sunt acuzați că ar fi încercat să influențeze victime și martori pentru a-și schimba declarațiile sau pentru a nu mai colabora cu autoritățile.

Potrivit anchetatorilor, frații Tate ar fi exploatat o adolescentă care avea 17 ani în momentul în care au cunoscut-o și ar fi obținut peste 1,5 milioane de dolari după ce ar fi constrâns-o să practice videochat timp de șapte ani.

Cei doi resping toate acuzațiile și sunt cercetați în libertate. După aproape două ore de audieri, Andrew Tate a evitat să răspundă direct întrebărilor legate de dosar și a preferat să ironizeze ancheta.

„Mi-au spus că sunt foarte chipeș. Au zis că mă pricep de minune să fiu chipeș și că vor să-mi ofere un premiu pentru că sunt atât de chipeș: «Cel mai chipeș bărbat din România». A

șa că o să profit de asta vara aceasta la mare. Motivul pentru care sunt acuzat este că sunt cel mai chipeș bărbat din România și trebuie să recunosc că sunt vinovat”, a declarat Andrew Tate la ieșirea de la DIICOT.

Ancheta în cazul fraților Tate continuă, procurorii verificând acuzațiile privind influențarea martorilor și celelalte fapte aflate în instrumentarea dosarului.

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