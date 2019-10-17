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Sport· 1 min citire
Pelerinajul primarilor pesediști la partida România - Norvegia: și primarul din Dumbrăveni a intrat gratis la meci
Valentin Tîlvăr - primar Dumbrăveni
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