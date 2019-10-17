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Pelerinajul primarilor pesediști la partida România - Norvegia: și primarul din Dumbrăveni a intrat gratis la meci

Valentin Tîlvăr - primar Dumbrăveni

Valentin Tîlvăr - primar Dumbrăveni

Scris de Oancea Sebastian Publicat: 17 oct. 2019, 14:00

După edilii Focșaniului și orașului Panciu, un alt primar apare în fotografii, înconjurat de copii,  în tribunele Arenei Naționale, la meciul România - Norvegia. Este vorba despre Valentin Tîlvăr, edilul comunei vrâncene Dumbrăveni.Deși regula impusă de Federația Română de Fotbal a fost ca, la 10 copii, aceștia trebuie să fie însoțiți de un cadru didactic sau antrenor, primarul din Focșani, Cristi Misăilă a fost observat printre copii veniți la meci. La fel a procedat și primarul din Panciu, Iulian Nica ce a fost prezent la meci în calitate de însoțitor al elevilor, luând locul astfel unui profesor sau antrenor.[caption id="attachment_80196" align="alignnone" width="1080"]

Valentin Tîlvăr, primarul comunei Dumbrăveni[/caption][caption id="attachment_80174" align="alignnone" width="960"]
Iulian Nica, primarul orașului Panciu[/caption][caption id="attachment_80161" align="alignnone" width="960"]
Cristi Misăilă, primarul orașului Focșani[/caption]

"Am avut 45 de copii de al căror transport m-am ocupat personal, nu am implicat Primăria, am plătit transportul și ce mai trebuia din buzunar - 2000 de lei. Am considerat că e bine să fiu acolo, ca însoțitor"

, a declarat primarul comunei vrâncene Dumbrăveni. 

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