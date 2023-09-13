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Sport· 2 min citire
Meciul România-Kosovo, întrerupt o oră. O grupare a fanilor români a afișat mesajul "Kosovo este Serbia"
Meciul România-Kosovo, întrerupt o oră. O grupare a fanilor români a afișat mesajul "Kosovo este Serbia"
Incidente grave la partida de la București dintre România și Kosovo, în preliminariile Euro 2024 în minutul 20
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