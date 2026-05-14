Moment emoționant în Sibiu: salvatorii au izbucnit în lacrimi când l-au găsit pe Alex

Alex, băiețelul de 5 ani din județul Sibiu care dispăruse de lângă tatăl său, a fost găsit în viață după două nopți petrecute singur în pădure, în frig și întuneric.

Copilul a fost observat într-un luminiș de pilotul elicopterului implicat în operațiunea de căutare. Momentul în care micuțul a ajuns din nou în brațele părinților a fost extrem de emoționant. Băiețelul le-a spus că îi iubește, iar mai mulți dintre salvatori nu și-au mai putut stăpâni lacrimile.

Imaginea copilului ghemuit printre copaci a impresionat o țară întreagă. Pilotul care l-a văzut primul pe Alex în pădure este și el tată și a trăit intens intervenția. Descoperirea băiețelului a pus capăt unor căutări dificile, desfășurate timp de două nopți reci, în condiții extrem de grele.

Salvatorii au ajuns imediat lângă copil, l-au învelit pentru a-l proteja de frig și i-au oferit o ciocolată.

Ulterior, Alex a fost dus la marginea pădurii și preluat de elicopter. La scurt timp, aeronava a aterizat pe o pajiște din apropierea localității Sebeșul de Sus.

Mulți dintre pompieri au fost copleșiți de emoție. „O minune, da, după atâtea ore. Vă dați seama, foarte greu. Poate și noi, ca adulți, eram mai... mai rău, mai speriați.”

La ambulanță, părinții și-au putut strânge din nou copilul în brațe, după ore întregi de disperare. Tatăl lui Alex este un fermier cunoscut în zonă. După ani petrecuți în Spania și Columbia, acesta s-a întors în România, unde a investit într-o fermă de animale.

Mama copilului este originară din Columbia, țara în care cei doi s-au cunoscut. Împreună au ales să se stabilească în România și să ducă o viață aproape de natură. Familia mai are și o fetiță.

Vizibil emoționat și epuizat după cele 42 de ore de căutări, la care a participat și el, tatăl copilului a ținut să le mulțumească tuturor celor care s-au mobilizat pentru găsirea băiețelului.