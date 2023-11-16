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Sport· 2 min citire
Declarațiile lui Adrian Dulcea după România U19 – Anglia U19 0-6: ”Am început foarte prost”
Declarațiile lui Adrian Dulcea după România U19 – Anglia U19 0-6: ”Am început foarte prost”
Selecționerul echipei, Adrian Dulcea, a oferit primele declarații
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