Moartea lui Gabi Mureșan intră în atenția anchetatorilor. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Mureș a anunțat, joi, deschiderea unui dosar penal pentru infracțiunea de ucidere din culpă, pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care a survenit decesul primarului din Apold, fostul fotbalist Gabi Mureșan.

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