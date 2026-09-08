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Vremea de miercuri, 9 septembrie: nopți reci și temperaturi de 35 de grade în România
vremea
În depresiunile din Carpații Orientali, minimele pot coborî până la 2-4 grade Celsius, în timp ce în vestul țării maximele vor ajunge la 34-35 de grade. În București sunt prognozate aproximativ 30 de grade, iar pe litoral temperaturile vor urca până la 26 de grade.
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