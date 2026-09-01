Prețul motorinei scade din nou. Câți lei economisesc șoferii la un plin

Scăderea vine după modificarea reducerii de acciză aplicate motorinei standard, măsură care se reflectă în prețurile de la pompă. Pentru un rezervor de 50 de litri, șoferii pot plăti cu câțiva lei mai puțin decât înainte.
Noua ajustare a accizei a intrat în vigoare la 1 septembrie, iar autoritățile au majorat reducerea aplicată motorinei standard de la 20% la 25%.
Diferența fiscală suplimentară este de aproximativ 14 bani pe litru înainte de TVA, ceea ce înseamnă un efect teoretic de aproape 17 bani pe litru asupra prețului final, dacă avantajul este transferat integral către consumatori. În unele benzinării, motorina a ajuns deja sub pragul psihologic de 10 lei pe litru.
Cât costă un plin
Pentru un rezervor de 50 de litri, fiecare reducere de 10 bani pe litru înseamnă o economie de 5 lei. La un preț de 9,99 lei pe litru, un plin costă aproximativ 499,50 lei.
Dacă prețul scade cu aproximativ 17 bani pe litru ca urmare a noii reduceri de acciză, economia suplimentară pentru 50 de litri ajunge la aproximativ 8,50 lei.
Prețul final diferă însă de la o rețea la alta și poate varia inclusiv în funcție de evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului și motorinei.
Acciza, redusă temporar
Măsura face parte din mecanismul de ajustare dinamică a accizei, introdus de autorități pentru a limita efectele creșterilor puternice ale prețurilor internaționale asupra consumatorilor.
Reducerea nu este permanentă. Nivelul accizei este analizat periodic, iar prețurile pot evolua din nou în funcție de situația de pe piețele internaționale.
În perioada precedentă, reducerea de 20% a accizei a însemnat un avantaj de aproximativ 68 de bani pe litru, inclusiv efectul TVA. La un plin de 50 de litri, economia ajungea astfel la aproximativ 34 de lei.
Benzina, în afara măsurii
Reducerea actuală vizează motorina standard. Benzina nu beneficiază de aceeași ajustare fiscală. Prețurile carburanților rămân, astfel, diferite de la o companie la alta, iar șoferii pot găsi diferențe importante pentru același tip de combustibil.
Reducerea prețului motorinei are efecte importante pentru transportatori, fermieri și firmele care folosesc flote de vehicule. Cu cât consumul este mai mare, cu atât economia rezultată din scăderea prețului pe litru este mai importantă.
Ministerul Finanțelor a estimat anterior economii anuale de aproximativ 2.443 de lei pentru o autoutilitară și de circa 23.750 de lei pentru un camion de 40 de tone, în condițiile reducerii fiscale aplicate motorinei.
Pentru șoferii obișnuiți, principala diferență se vede direct la pompă: un plin de 50 de litri poate costa cu câțiva lei mai puțin, în funcție de prețul practicat de benzinărie.